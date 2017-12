ராமேசுவரம் கலாம் நினைவிடத்தில் குடியரசுத் தலைவர் மரியாதை: ராமநாதசுவாமி கோயிலில் குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம்

தமிழகத்துக்கு நேற்று வந்த குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் தரிசனம் செய்த பிறகு முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார்.

குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்று முதல்முறையாக தமிழகத்துக்கு 2 நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் நேற்று காலை டெல்லியிலிருந்து புறப்பட்டு தனி விமானம் மூலம் மதுரை வந்தார்.

பின்னர் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் மூலம் மண்டபம் முகாமுக்கு முற்பகல் 11.15 மணியளவில் வந்தார். அவரை தமிழக அமைச்சர் எம். மணிகண்டன், ஆட்சியர் ச. நடராஜன், ஏடிஜிபி விஜயகுமார், எஸ்.பி. ஓம்பிரகாஷ் மீனா ஆகியோர் வரவேற்றனர்.

பின்னர் கோயிலுக்கு குடும்பத்தினருடன் சென்ற அவர் சுவாமி, அம்பாள் சன்னதியில் தரிசனம் செய்துவிட்டு பிரகாரங்களைப் பார்வையிட்டார். அப்போது ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித், மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன், அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் குடியரசுத் தலைவருக்கு தீர்த்தங்கள், வலம்புரி சங்கு, ராமநாதசுவாமி-பர்வதவர்த்தினி அம்பாள் படங்கள் உள்ளடக்கிய பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன. அவற்றை பெற்றுக்கொண்டு கோயில் வருகைப் பதிவேட்டில், ‘ராமநாதசுவாமி கோயிலை தரிசனம் செய்ய மிகுந்த புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும்’ என ராம்நாத் எழுதினார்.

பின்னர் மதியம் 1. 30 மணியளவில் பேக்கரும்பில் உள்ள அப்துல் கலாம் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் அவரது அண்ணன் மகன் ஜெயினுலாபுதீன், மருமகன் நிஜாம், பேரன்கள் ஷேக் தாவூத், ஷேக் சலீம் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரை சந்தித்து நலம் விசாரித்ததுடன் கலாமின் மூத்த சகோதரர் முத்து மீரா மரைக்காயரை அவரது வீட்டில் சென்று சந்திக்க முடியாததற்கு வருத்தம் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து மீண்டும் மண்டபம் முகாம் சென்று ஹெலிகாப்டரில் மதுரைக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

குடியரசுத் தலைவர் வருகையை முன்னிட்டு கோயில் வளாகம், கலாம் நினைவிடம் மற்றும் மண்டபம் முகாம் ஹெலிபேட் உள்ளிட்டவை மத்திய பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் 3 அடுக்குப் பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டுவரப்பட்டன.

மேலும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ராமேசுவரம் – ராமநாதபுரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பகல் 2.30 மணி வரையும் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. முன்னதாக சனிக்கிழமை மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்லவும், மண்டபத்தில் உள்ள அகதிகள் முகாமைவிட்டு வெளியேறவும் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

