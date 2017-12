முதல் சுற்றில் டிடிவி தினகரனின் வாக்குகள் எவ்வளவு தெரியுமா?

ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது…

சென்னை: ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில் முதல் சுற்றில் டிடிவி தினகரன் 412 வாக்குகளுடன் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் கடந்த 21-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக, திமுக, நாம் தமிழர், பாஜக, தினகரன் அணி ஆகிய கட்சிகளிடையே கடும் போட்டி நிலவியது.

பணப்புகாருக்கும் பஞ்சமில்லாத நிலையில் இதன் வாக்கு எண்ணிக்கை ராணி மேரி கல்லூரியில் இன்று நடைபெறுகிறது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.

ஆர்கே நகருக்கு மொத்தம் 4 தபால வாக்குகள் உள்ள நிலையில் ஒரு தபால் வாக்கு மட்டுமே பதிவானது. அதில் திமுகவே வெற்றி பெற்றது.

வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களின் மூலம் பதிவான வாக்குகளின் எண்ணிக்கை தொடங்கியது. அதில் முதல் சுற்றில் அதிமுக 257 வாக்குகளும், திமுக 92 வாக்குகளும், தினகரன் 412 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.

இதன் மூலம் தினகரன் முன்னிலையில் உள்ளார். பாஜக 6 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ளன.

