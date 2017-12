என்சிஇஆர்டி பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றாத சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் எம்.புருஷோத்தமன் என்ற வழக்கறிஞர் தாக்கல் செய்த ஒரு மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:

கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (என்சிஇஆர்டி) பாடத்திட்டத்தின்படி முதல் வகுப்பில் மூன்று பாடங்களே பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றும் சில தனியார் பள்ளிகள் முதல் வகுப்பிலேயே எட்டு பாடங்களைப் பயிற்றுவிக்கின்றன. என்சிஇஆர்டி பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றுவதில்லை. லாப நோக்கில் தனியார் புத்தக நிறுவனங்கள் நான்கு மடங்கு அதிகமான விலைக்கு விற்பனை செய்யும் புத்தகங்களையே மாணவர்களிடம் திணிக்கின்றன. இதனால் பெற்றோர் கடுமையாக பாதிப்படைகின்றனர். மேலும் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் குழந்தைகள் பொதி மூட்டைகளைப்போல 5 முதல் 7 கிலோ வரை எடையுள்ள புத்தகங்களை சுமந்து செல்கின்றனர்.

எனவே சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் என்சிஇஆர்டி விநியோகம் செய்யும் புத்தகங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என சிபிஎஸ்இ நிர்வாகத்துக்கு கண்டிப்பான உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட் டிருந்தது.

இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதி என்.கிருபாகரன் முன்பு நடந்தது.

மனுதாரரான வழக்கறிஞர் எம்.புருஷோத்தமனும், சிபிஎஸ்இ தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஜி.நாகராஜனும், தனியார் பள்ளிகள் தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஹேமா முரளி கிருஷ்ணனும் ஆஜராகி வாதிட்டனர்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி என். கிருபாகரன் பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘‘3 வயது குழந்தையின் முதுகில் பொதிமூட்டை போல புத்தகங்களை சுமக்க விடுவது அநியாயம். பெரும்பாலான சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள், மாணவர்களின் வயதுக்கேற்ற கல்வியை புகட்டுவதில்லை. என்சிஇஆர்டி பாடத்திட்டத்தை மட்டுமே கடைபிடிக்க வேண்டுமென சிபிஎஸ்இ நிர்வாகமும் ஏற்கெனவே பள்ளிகளை எச்சரித்துள்ளது. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் சிபிஎஸ்இ வெறும் எச்சரிக்கை அறிவிப்போடு நின்றுவிடக்கூடாது. என்சிஇஆர்டி பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றாமல், மாணவர்களின் நலனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பள்ளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் அப்பள்ளிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். மழலைப்பருவத்தில் மாணவர்களுக்கு கல்வி ஒரு சுமையாக இருக்கக்கூடாது.

எனவே அனைத்து சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளிலும், அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டு என்சிஇஆர்டி பாடத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதா? என்பதைக் கண்டறிந்து, தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதுதொடர்பாக சிபிஎஸ்இ பதிலளிக்க வேண்டும்’’ என உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் ஜன.10-ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.

