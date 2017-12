வெற்றிவேலை கைது செய்ய போலீஸார் ஆலோசனை

தினகரன் ஆதரவாளரான வெற்றிவேல் தாக்கல் செய்த முன்ஜாமீன் மனுவை சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதைத் தொடர்ந்து அவரை கைது செய்வது குறித்து போலீஸ் அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவது தொடர்பான வீடியோவை தினகரனின் ஆதரவாளரான வெற்றிவேல் கடந்த 20-ம் தேதி வெளியிட்டார். இது தொடர்பாக ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் அதிகாரி கொடுத்த புகாரின்பேரில் வெற்றிவேல் மீது வண்ணாரப்பேட்டை போலீஸார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

இதேபோன்று ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் செயலாளரான பன்னீர்செல்வம் கொடுத்த புகாரின்பேரில் அண்ணா சதுக்கம் போலீஸாரும் வெற்றிவேல் மீது மற்றொரு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கக் கோரி சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வெற்றிவேல் மனுதாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதைத் தொடர்ந்து வெற்றிவேல் மீது எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை குறித்து போலீஸ் அதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருகின்றனர். அவரை கைது செய்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படுகிறது. ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் முடிவு வெளியான பிறகு இதில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

