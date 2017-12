குரூப் 1 விடைத்தாள் விவகாரம்: டிஎன்பிஎஸ்சி உதவி பிரிவு அலுவலர் கைது – மேலும் சிலரை பிடிக்க தீவிரம்

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு விடைத்தாள் வெளியான விவகாரத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி உதவி பிரிவு அலுவலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தலைமறைவாக உள்ள மேலும் சிலரை கைது செய்ய போலீஸார் தனிப்படை அமைத்துள்ளனர்.

சார் பதிவாளர், போலீஸ் டிஎஸ்பி உள்ளிட்ட 74 காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான குரூப் 1 தேர்வை கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தியது. இந்தத் தேர்வில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக சென்னை காவல் ஆணையரிடம் கடந்த ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி புகார் அளிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்த விசாரணையில் தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணயத்தில் ஒழுங்கு நடவடிக்கைத் துறையில் அலுவலராக இருந்த சிவசங்கர் என்பவர் தேர்வர்கள் தேர்ச்சி பெறுவதற்காக விடைத்தாள்களை மாற்றி வேறு விடைத்தாள்களை இணைக்க தேர்வர் ஒருவரிடம் பணம், நகைகளைப் பெற்றுள்ளார் என்று தெரியவந்தது.

இதேபோல், சிவசங்கருடன் சேர்ந்து மேலும் சிலர் தேர்வர்களின் விடைத்தாள்களை மாற்றி வேறு தாள்களை இணைக்க ரூ.50 ஆயிரம் முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை வசூல் செய்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக சிவசங்கரை கடந்த மாதம் 24-ம் தேதி போலீஸார் கைது செய்தனர். இவருடன் சேர்த்து மேலும் 3 பேரை போலீஸார் கைது செய்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் டிஎன்பிஎஸ்சியில் உதவி பிரிவு அலுவலராகப் பணிபுரிந்த பெருமாள் என்பவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். பின்னர், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்றக் காவலில் புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள மேலும் சிலரைக் கைது செய்ய போலீஸார் தனிப்படை அமைத்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

Group 1 answer sheet issue: dienbiassy Assistant section officer arrested-and some serious catch up

Dienbiassy Group 1 exam answer sheet in the case of dinpeyanbiess released