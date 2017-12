விருதுகளை ஒருபோதும் இன்குலாப் விரும்பியதில்லை: கவிஞர் வைரமுத்து நெகிழ்ச்சி

கவிஞர் இன்குலாப் ஒருபோதும் விருதுகளை விரும்பியதில்லை என்று கவிஞர் வைரமுத்து கூறியுள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு மறைந்த கவிஞர் இன்குலாபின் ‘காந்தள் நாட்கள்’ கவிதை நூலுக்கு சமீபத்தில் சாகித்ய அகாடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த விருதை மறுப்பதாக அவரது குடும்பத்தினர் உடனடியாக அறிவித்தனர்.

இதுகுறித்து ‘தி இந்து’ விடம் கவிஞர் வைரமுத்து கூறியதாவது: இன்குலாப் இடதுசாரி கவிஞர். நிறுவனங்களை வெறுத்தவர். விருதுகளை அவர் ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை. அவரது குடும்பம் எடுத்த அதே முடிவைத்தான் அவர் உயிரோடு இருந்தாலும் எடுத்திருப்பார். அந்த வகையில் அவருக்கு அவரது குடும்பம் உண்மையாக இருக்கிறது.

படைப்பாளிகள் விருதுகளை நிராகரிப்பது புதிதல்ல. பெர்னாட்ஷா கூட நோபல் பரிசை முதலில் நிராகரித்தார். விருதுகளை நிராகரிப்பதற்கு படைப்பாளிகள் சொல்லும் ஒரே காரணம், எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கும் நான் கட்டுப்பட்டவன் இல்லை என்ற உண்மையை உலகுக்குச் சொல்வதுதான்.

விருது என்பது தன்னை விலைக்கு வாங்கும் கருவி என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். எந்த விருதுக்கும் நான் விலைபோக மாட்டேன் என்று அவர்கள் உறுதியாக மறுக்கி றார்கள்.

இதே இன்குலாபுக்கு கவிஞர்கள் தின விழாவில் விருது வழங்கினேன். அவருக்கும், காசி ஆனந்தனுக்கும் வெற்றித் தமிழர் பேரவை சார்பில் கவிஞர்கள் திருநாள் விருதை வழங்கினேன். அவர்களுக்குத் தெரியும், நான் ஒரு நிறுவனம் இல்லை என்பது. எழுதி ஈட்டிய கவிஞன் ஒரு பொருளை ஒரு கவிஞனுக்கு வழங்குகிறான் என்று அவர்கள் பெருமை உற்றார்கள். நானும் அதை பெருமையாகக் கருதினேன்.

இந்த விருதும் தகுதி மிக்க ஒரு கவிஞனுக்கு தகுதி மிக்க ஒரு குழுவால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அது தாமதமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாடகி எஸ்.ஜானகிகூட தனக்கு தாமதமாக வழங்கப்பட்டதால் பத்மபூஷண் விருதை நிராகரித்தார்.

சாகித்ய அகாடமி, இந்தியாவில் மதிக்கப்பட வேண் டிய ஓர் இலக்கிய நிறுவனம் என்பதில் ஐயம் இல்லை. அதுபோன்ற நிறுவனங்கள் இனி விருது வழங்கும்போது, சம்பந்தப்பட்ட விருதாளர்களுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு அறிவிப்பை வழங்க வேண்டும். அவர்களது சம்மதம் பெற்று விருதை அறிவித்தால், படைப்பாளிக்கும் பெருமை, நிறுவனத்துக்கும் பெருமை. அதையே இந்த நிகழ்வு அறிவுறுத்துகிறது.

இந்த ஆண்டு தமிழ் மொழி ஒரு சாகித்ய அகாடமி விருதை தவிர்த்து நிற்கிறது. முன்பே அறிவிப்பு இருந்திருந்தால் இந்த விருதை இன்னொரு படைப்பாளியோ, ஒரு கவிஞனோ பெற்றிருக்கக் கூடும். விருது பெற்றிருந்தால் அடைகிற புகழைவிட, அதைப் பெறாமல் அடைகிற புகழ்தான் இன்குலாபுக்கு கூடியிருக்கிறது என்றார்.

Source: The Hindu

