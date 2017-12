ஆர்.கே.நகர் வாக்காளர்கள் 7.5 கோடி தமிழக மக்களின் எண்ணத்தை பிரதிபலித்துள்ளனர் : டிடிவி பேட்டி

மதுரை; ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் சுயேச்சை வேட்பாளர் டிடிவி தினகரன் தொடர்ந்து முன்னிலை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில் இது குறித்து மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ஆர்.கே.நகர் வாக்காளர்கள் தமிழக மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார். தமிழகத்தில் அராஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாக கூறிய அவர், எடப்பாடி அரசு இன்னும் 3 மாதங்களில் வீட்டிற்கு அனுப்பப்படும் என்றார்.

