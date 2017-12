நிலைமை சரியில்லையே.. ஆர்.கே.நகரில் டெபாசிட் வாங்குமா திமுக?

வலுவான கூட்டணி அமைத்தும் இடைத்தேர்தலில் திமுக தடுமாறுகிறதே!- வீடியோ

சென்னை: ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தேர்தலில், ஆரம்பம் முதலே சுயேட்சை வேட்பாளர் டிடிவி தினகரன் முன்னிலை வகிக்கிறார்.

தொடக்கம் முதலே அதிமுக 2வது இடத்தில் உள்ளது. அக்கட்சியின் மதுசூதனன் வெற்றி பெறுவது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. அதேநேரம், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட திமுகவின் மருதுகணேஷ் 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

வாக்குகள் நிலவரம் 2ம் சுற்றின்போது, ஒருகட்டத்தில் தினகரன், 10,421 வாக்குகளும், மதுசூதனன், 4521 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனர். மருதுகணேஷ் 2324 வாக்குகள் பெற்றிருந்தார். டெபாசிட் கேள்விக்குறி நாம் தமிழர், பாஜக ஆகிய கட்சிகள் இதைவிட மிக குறைவாக அதாவது முறையே 459 வாக்குகளும், 117 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தன. இந்த அடிப்படையில் வாக்குகள் செல்லுமானால் திமுக மற்றும் அதற்கும் கீழே வாக்குகள் பெற்றுள்ள பாஜக, நாம் தமிழர் ஆகிய பிற கட்சிகள் டெபாசிட் வாங்குமா என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. டெபாசிட் கிடைக்குமா? ஒரு தொகுதியில் பதிவான செல்லத்தக்க, வாக்குகளை விட 6ல் ஒரு பங்கு வாக்குகளை பெறும் வேட்பாளர்களுக்கு மட்டுமே அவர்கள் கட்டிய டெபாசிட் தொகை திரும்ப அளிக்கப்படும். ஆர்.கே.நகரில் மொத்தம், 1.76 லட்சம் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. 6ல் ஒரு பங்கு வாக்குகள் எனவே அதில் 6ல் ஒரு பங்கு வாக்குகளான குறைந்தபட்சம் 29,333 வாக்குகளையாவது பெற்றால்தான் டெபாசிட் கிடைக்கும். ஆனால் டிரெண்ட்டை பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு திமுக வாக்குகளை பெறுமா என்பது தெரியவில்லை. இது தொண்டர்களிடம் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிக வாக்குகள் திமுக போலவே, பாஜக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சிகளும் டெபாசிட்டை பெறப்போவதில்லை என்பதே இப்போதைய டிரெண்ட். தினகரன் தனியாளாக பல வாக்குகளை அள்ளியதும், மதுசூதனன் அதில் பாதி அளவுக்காவது வாக்குகளை பெற்றுள்ளதும், பிற கட்சிகளுக்கு செல்ல வேண்டிய வாக்குகளை தவிர்த்துள்ளது.

Source: OneIndia

