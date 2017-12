ஆர்.கே.நகர் முடிவுகள்: தி.மு.க.வுக்கு பின்னடைவு நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் அதிர்ச்சி

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க.வுக்கு மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதால் நிர்வாகிகள் மற்றம் தொண்டர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை: ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க. வேட்பாளர் மருதுகணேஷ் மிக எளிதாக வெற்றி பெறுவார் என்று தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து பலரும் பேசி வந்தனர். தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நடுநிலையாளர்கள் மத்தியிலும் தி.மு.க. வெற்றி பெறவே வாய்ப்பு இருப்பதாக பேசப்பட்டது. சில கருத்துக் கணிப்புகளும் தி.மு.க. வெற்றி பெறும் என்று கூறின. தி.மு.க. வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருப்பதாக அவர்கள் கூறிய வாதங்களுக்கு பல்வேறு காரணங்களும் கூறப்பட்டன. முதல் காரணமாக அ.தி.மு.க.வில் ஏற்பட்டுள்ள பிளவை கூறினார்கள். அ.தி.மு.க. தொண்டர்கள் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி தலைமையில் ஒரு அணியாகவும் டி.டி.வி.தினகரன் தலைமையில் மற்றொரு அணியாகவும் செயல்படுவதால், அ.தி.மு.க. வாக்குகள் சிதறும். அத்தகைய சூழ்நிலையில் அது தி.மு.க. எளிதாக வெற்றி பெற வழி வகுக்கும் என்றனர். இரண்டாவதாக பலமான கூட்டணி காரணமாக தி.மு.க. வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் கணக்கிடப்பட்டது. கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் தி.மு.க.வுடன் காங்கிரஸ் மட்டுமே கூட்டணியில் இருந்தது. அப்போது ஜெயலலிதா 97,218 வாக்குகள் பெற்று வென்றார். தி.மு.க. வேட்பாளர் சிம்லா முத்துச் சோழன் 57,673 வாக்குகள் பெற்றிருந்தார். ஜெயலலிதாவுக்கும், தி.மு.க. வேட்பாளருக்கும் வாக்கு வித்தியாசம் 39 ஆயிரத்து 545 தான். இந்த நிலையில் இந்த தடவை தி.மு.க.வுக்கு காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், ம.தி.மு.க., மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு, இந்திய கம்யூனிஸ்டு, மனித நேய மக்கள் கட்சி, முஸ்லிம் லீக், பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி, சமத்துவ மக்கள் கழகம், கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, பார்வர்டு பிளாக் ஆகிய 11 கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தன. தி.மு.க. கூட்டணியில் உள்ள இந்த 11 கட்சிகளுக்கும் ஆர்.கே.நகரில் சுமார் 25 ஆயிரம் வாக்குகள் இருப்பதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தி.மு.க. வெற்றி பெற இந்த வாக்குகள் கை கொடுக்கும் என்று நினைத்தனர். இந்த வாக்குகளுடன் 30 சதவீத நடுநிலை வாக்காளர்களின் வாக்குகளும் கிடைக்கும் பட்சத்தில் தி.மு.க. அமோக வெற்றி பெறும் என்று கூறப்பட்டது. மூன்றாவதாக தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை தி.மு.க.வுக்கு சாதகமாக இருப்பதாக கூறப்பட்டது. ஜெயலலிதா இல்லாத நிலையில் மு.க.ஸ்டாலினை அடுத்த தலைவராக மக்கள் ஏற்பார்கள் என்று பேசப்பட்டது. இந்த மனநிலை தி.மு.க.வுக்கு வெற்றி தேடித் தரும் என்றனர். இந்த நிலையில் 2ஜி வழக்கில் இருந்து ராசா, கனிமொழி இருவரும் விடுதலை செய்யப்பட்டதால் தி.மு.க. மீதான களங்கம் துடைக்கப்பட்டு விட்டதாக சொன்னார்கள். கடைசி நிமிட இந்த பரபரப்பும் தி.மு.க. வேட்பாளர் வெற்றியை உறுதிபடுத்தும் என்று தி.மு.க. மூத்த நிர்வாகிகள் உறுதியாக நம்பினார்கள். ஆனால் இந்த நம்பிக்கைகளும், எதிர்பார்ப்புகளும் முற்றிலும் பொய்த்துப் போனது. ஓட்டு எண்ணிக்கை தொடங்கிய பிறகு 8.30 மணிக்கு ஆர்.கே.நகர் தொகுதியின் முன்னிலை நிலவரம் அறிவிக்கப்பட்ட போது தி.மு.க. தலைவர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் கடும் அதிர்ச்சியே காத்திருந்தது. டி.டி.வி.தினகரன், அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்களை விட தி.மு.க. வேட்பாளர் மருதுகணேஷ் மிக குறைந்த வாக்குகள் பெற்று பின் தங்கி இருந்தார். அவர் மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது தி.மு.க.வுக்கு ஏற்பட்ட பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. கடந்த தேர்தலில் தி.மு.க. வேட்பாளர் சிம்லா முத்து சோழன் 57,673 ஓட்டுகள் பெற்றிருந்தார். ஆனால் இந்த தடவை 11 கட்சிகள் ஆதரித்தும், தி.மு.க. வேட்பாளர் மருது கணேசுக்கு வாக்குகள் குறைந்தது தி.மு.க.வினருக்கு பெருத்த அதிர்ச்சியாக உள்ளது. 2ஜி வழக்கு வெற்றியால் நேற்று தி.மு.க.வினர் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தனர். ஆனால் இன்று ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் முடிவு அவர்களை சோகத்துக்குள் தள்ளி விட்டது. தி.மு.க. உறுதியாக வெற்றி பெறும் என்ற அவர்களது. எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றத்தில் முடிந்துள்ளது. வாக்காளர்களை கவர முடியாத அ.தி.மு.க. தலைவர்கள், அ.தி.மு.க.வில் ஏற்பட்ட உட்கட்சி பிளவு, மாறிய அரசியல் சூழ்நிலை, 2ஜி வழக்கில் வெற்றி உள்பட பல்வேறு சாதகமான அம்சங்கள் இருந்தும் ஆர்.கே.நகரில் தி.மு.க. தோல்வியைத் தழுவி இருப்பது அரசியல் பார்வையாளர்கள் மத்தியில் மிகுந்த ஆச்சரிய அலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ‘‘எப்படி தோற்றோம்?’’ என்று தி.மு.க. தொண்டர்கள் திகைத்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள்.

Source: Maalaimalar

English summary

RK Nagar results: DMK to a shock setback for administrators, volunteers

R.k. Nagar in the by-election to the DMK thrown to third place.