சுயேச்சை வேட்பாளர் நாகராஜசோழன் முன்னிலை… தினகரனுக்கு சரியாக பொருந்தும் ‘அமைதிப்படை’ சீன்!

சென்னை : சுயேச்சை வேட்பாளர் நாகராஜ சோழன் 10 ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை, 20 ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை என்று தொடர்ந்து அமைதிப்படை படத்தில் வரும் அறிவிப்புகள் போல இன்றைய ஆர்கே நகர் தேர்தல் முடிவு அறிவிப்புகள் தினகரனனின் மனநிலைக்கு ஏற்ற சீனாக இதையே நினைவு படுத்துகின்றன.

மணிவண்ணன் இயக்கத்தில் 1994ம் ஆண்டு வெளிவந்தது அமைதிப்படை திரைப்படம். இந்தப் படத்தில் அரசியலுக்கு வரும் கதாநாயகன் சத்யராஜ் சுயேச்சை வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தேர்தல் முடிவுக்காக காத்திருக்கும் சீன் யாராலும் மறக்கவே முடியாது.

வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் ஒவ்வொரு முறை அறிவிக்கப்படும் போதும் சீட் நுனியில் அமர்ந்திருக்கும் சத்யராஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கையில் முன்னேறி அமர்வார். முதல் சுற்றின் முடிவில் சுயேச்சை வேட்பாளர் நாகராஜ சோழன் 10 ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை, 4வது சுற்றில் 20 ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை என்று அறிவிப்பு வரவர சத்யராஜ் முகத்தில் ஒரு அதிகாரக் கலை வரும்.

அது போலத் தான் இன்று தினகரனின் நிலையும் ஆகி விட்டது. முதல் சுற்றில் 5 ஆயிரம் வாக்குள் முன்னிலை பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் தினகரன், 4வது சுற்று முடிவில் 8 ஆயிரம் வாக்குகள், 5 வது சுற்று முடிவில் 10 ஆயிரம் வாக்குகள் என்று முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறார்.

அமைதிப்படை படத்தில் இறுதியில் நாகராஜ சோழன் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டதும், சத்யராஜ் கூறும் சோழர் பரம்பரையில் ஒரு எம்எல்ஏ என்ற டயலாக் கூட தினகரன் சொல்ல வாய்ப்பிருக்கிறது. ஏனெனில் அவரும் சோழ நாட்டைச் சேர்ந்தவர் தானே. மொத்தத்தில் தினகரனின் வெற்றி அமைதிப்படை அரசியலை நன்றாகவே நினைவுபடுத்துகிறது.

Source: OneIndia

