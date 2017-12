» » » » ஆர்.கே.நகர் ரேஸில் முந்தும் தினகரன்… குக்கரை வைத்து கும்மியடித்த தினகரன் ஆதரவு மகளிர் Tamilnadu Mayura Akilan Posted By: Mayura Akilan Published: Sunday, December 24, 2017, 13:11 [IST] சென்னை: ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் களம் டிடிவி தினகரனுக்கு சாதகமாக மாறியுள்ளது. குக்கர் விசிலடிக்கத் தொடங்கியுள்ளதால் தினகரனின் ஆதரவாளர்கள் கொண்டாடத் தொடங்கியுள்ளனர். குக்கரை தலையில் வைத்து குத்தாட்டம் போட்டு வருகின்றனர். அதோடு சிலர் குக்கரை கூட்டத்தின் நடுவில் வைத்து கும்மியடிக்கின்றனர். தினகரனுக்கு 50 சதவிகிதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. மதுசூதனனுக்கு 25 சதவிகிதம் வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது. இந்த வெற்றியை தினகரன் ஆதரவாளர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். குக்கரை வைத்து கரகம் மகளிர் அணியையும் குத்தாட்டத்தையும் பிரிக்க முடியாது. டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்களாக உள்ள மகளிர் அணியினர் கொண்டாட்டத்தை ஆரம்பித்து விட்டனர். தினகரனின் சின்னமான குக்கரை தலையில் வைத்து கரகாட்டம் ஆடினர். தினகரனுக்கு கும்மி வெற்றியை கும்மி கொட்டி கொண்டாடுவது தமிழர் பண்பாடு. தினகரன் ஆதரவாளர்கள் குக்கரை நடுவில் வைத்து முளைப்பாரிக்கு கும்மி கொட்டுவது போல கொண்டாடினர். ஆண்களோ வழக்கம் போல குத்தாட்டம் போட்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். ஆரம்பம் முதலே அதகளம் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது முதல் பிற்பகல் வரையிலும் தினகரன் முன்னிலை என்ற செய்திகளை தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்து லீடிங் ரொம்ப அதிகமாக வரும் போல இருக்கே என்று தினகரன் ஆதரவாளர்கள் பேசிக்கொண்டனர். லட்டு… ஜிலேபி, மைசூர்பா தினகரன் வெற்றியை இனிப்புகளை கொடுத்து பலரும் கொண்டாடினர். பெட்டி பெட்டியாக லட்டுகளைக் கொடுத்தும்… டப்பா டப்பபாவாக மைசூர்பாக் கொடுத்தும் கொண்டாடினர் தினகரன் ஆதரவாளர்கள். ஜிலேபிகளும் பறந்தன. வாழ்க்கைத் துணையை தேடுகிறீர்களா? தமிழ் மேட்ரிமோனியில் – பதிவு இலவசம்! English summary TTV Dinakaran is leading in RK Nagar by-election, followed by AIADMK’s Madhusudhanan and DMK’s Maruthu Ganesh.Dinakaran Supporters had started celebrating outside his residence. Story first published: Sunday, December 24, 2017, 13:11 [IST] Featured Posts

