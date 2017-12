இரட்டை இலை சின்னம் யாரிடம் உள்ளது என்பது பொருட்டல்ல: தினகரன்

இரட்டை இலை சின்னம் யாரிடம் இருக்க வேண்டும் என்பதை மக்கள் உணர்த்தி இருக்கிறார்கள். எனவே, சின்னம் யாரிடம் உள்ளது என்பது பொருட்டல்ல என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக அரசியலில் பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் டிசம்பர் 21-ம் தேதி நடந்து முடிந்தது. இன்று காலை 8 மணிக்கு, ராணி மேரி கல்லூரியில் முதல் தளத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது.

6-வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில், டிடிவி தினகரன் 29,267 வாக்குகள் பெற்று தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார், அதிமுக வேட்பாளர் மதுசூதனன் 15,184 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார், திமுக வேட்பாளர் மருதுகணேஷ் 7,983 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார், நாம் தமிழர் கட்சியின் கலைக்கோட்டுதயம் 1,245 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் கரு.நாகராஜன் 408 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.

இந்நிலையில் மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு வந்த தினகரன் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ”

ஆர்.கே.நகர் வெற்றியானது எனக்கானது அல்ல, தமிழக மக்களுக்கானது. தொண்டர்கள் இல்லையென்றால் நாங்கள் இல்லை, யாரும் இல்லை என்று நிரூபித்திருக்கிறார்கள். நன்றி என்று நான் சொல்வது சிறிய வார்த்தை” என்று தினகரன் கூறியுள்ளார்.

