200 ஆண்டுகள் ஆனாலும் தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்ற முடியாது: ராதாரவி

இன்னும் 200 ஆண்டுகள் ஆனாலும் தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்ற முடியாது என்று நடிகர் ராதாரவி கூறியுள்ளார்.

தமிழக அரசியலில் பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், டிடிவி தினகரன் தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார்.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து தனியார் செய்தித் தொலைக்காட்சியில் கருத்து கூறிய நடிகர் ராதாரவி, ”ஆர்.கே.நகரில் அதிமுக பின்னடைவை சந்தித்திருப்பது ஆளும் கட்சி மீதான மக்களின் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்துகிறது. முன்னிலை பெற்று வரும் தினகரனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள். ஆர்.கே.நகரில் போட்டியிட்ட பாஜகவின் முடிவு தவறானது. இன்னும் 200 ஆண்டுகள் ஆனாலும் தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்ற முடியாது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த மார்ச் மாதத்தில் அதிமுகவில் இருந்து விலகிய நடிகர் ராதாரவி திமுகவில் இணைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

