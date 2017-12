தினகரனுக்கு குக்கர் சின்னம் கொடுத்து விசிலடிக்க வைத்துவிட்டனர்: மயில்சாமி

ஆர்.கே.நகரில் தினகரனுக்கு குக்கர் சின்னம் கொடுத்து விசிலடிக்க வைத்துவிட்டனர் என்று நடிகர் மயில்சாமி கூறியுள்ளார்.

தமிழக அரசியலில் பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், டிடிவி தினகரன் தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார்.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து தனியார் செய்தித் தொலைக்காட்சியில் கருத்து கூறிய நடிகர் மயில்சாமி, ”ஆர்.கே.நகரில் தொப்பி சின்னம் கொடுத்திருந்தால் தினகரன் அமைதியாக வெற்றி பெற்றிருப்பார். குக்கர் சின்னம் கொடுத்து விசிலடிக்க வைத்துவிட்டனர்” கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Dinakaran was a symbol for the cooker has given whistles: mayilsamy

At r.k. Nagar dinakaran gave whistles for cooker symbols to keep beating.