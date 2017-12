‘ஸ்லீப்பர் செல்’ சேர்த்து எங்களுக்கு 60 பேர் ஆதரவாக உள்ளனர்: தங்க தமிழ்ச்செல்வன்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் வெற்றி உறுதியான நிலையில் அவரது ஆதரவாளரான தங்க தமிழ்ச்செல்வன் பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர், “40 ஆண்டுகளாக ஆதிக்கம் செலுத்திய இரட்டை இலை சின்னத்தையும், உதயசூரியன் சின்னத்தையும் ஒரு சுயேட்சை சின்னம் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இது டிடிவி தினகரனுக்கு மக்கள் மத்தியில் உள்ள ஆதரவைக் காட்டுகிறது.

தேர்தல் வெற்றிக்குப் பின் அதிமுக எங்கள்வசம் வரும். அதேபோல் இரட்டை இலை சின்னமும் எங்களிடம் வந்து சேரும். நாங்கள் யாருக்கும் பணப்பட்டுவாடா செய்யவில்லை. அதிமுகதான் பணப்பட்டுவாடா செய்தது.

ஸ்லீப்பர் செல்களை சேர்த்து எங்களுக்கு 60 பேர் ஆதரவாக உள்ளனர். இது மேலும் அதிகரிக்கும்” என்றார்.

முன்னதாக, இன்று காலை தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த அதிமுக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ, “டிடிவி தினகரனுடன் அதிமுக இணையுமா என்பது காலத்தைப் பொருத்தது” என்று கூறியிருந்தார்.

அதேபோல், அதிமுக எம்.பி. தம்பிதுரையும், “ஜெயலலிதாவின் தொகுதியில் திமுக எப்போதுமே வெற்றி பெற முடியாது” என்றார். திமுகவை விமர்சித்தாரே தவிர டிடிவி தினகரனை ஏதும் விமர்சிக்கவில்லை.

பாஜக மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணிய சுவாமி, “2019 மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக இரு அணிகளும் இணையும் என நான் எதிர்பார்க்கிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

எனவே, ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் டிடிவி தினகரனின் வெற்றியை ஒரு சுயேட்சையின் வெற்றி என்று புறந்தள்ளிவிடாமல் தமிழக அரசியலில் பெரும் மாற்றத்துக்கான துவக்கப் புள்ளி என்றே பார்க்க வேண்டும் என சில அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

