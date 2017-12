ஜெயலலிதாவின் கோட்டையான ஆர்.கே.நகரில் திமுக வெற்றி பெற முடியாது: தம்பிதுரை

ஜெயலலிதாவின் கோட்டையான ஆர்.கே.நகரில் திமுக வெற்றி பெற முடியாது என்று அதிமுக மூத்த தலைவரும், மக்களவை துணை சபாநாயகருமான தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக அரசியலில் பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், டிடிவி தினகரன் தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார்.

இந்நிலையில் இதுகுறித்து தம்பிதுரை இன்று செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ”ஜெயலலிதாவின் கோட்டையான ஆர்.கே.நகரில் திமுக வெற்றி பெற முடியாது. 2ஜி வழக்கில் தீர்ப்பு வந்த பிறகும் மக்கள் திமுகவுக்கு எதிராக வாக்களித்துள்ளனர். 2ஜி விவகாரத்தில் திமுக ஊழல் செய்துள்ளது என்பதை ஆர்.கே.நகர் மக்கள் நிரூபித்துள்ளனர்” என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Jayalalitha’s stronghold at r.k. Nagar DMK cannot succeed: thambidurai

Jayalalitha’s stronghold at r.k. Nagar that levelling the DMK cannot succeed