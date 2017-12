ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுக டெபாசிட் இழக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு காலியான ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் கடந்த ஏப்ரல் 12-ம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. பணப்பட்டுவாடா உள்ளிட்ட முறைகேடுகள் காரணமாக வாக்குப் பதிவுக்கு 2 நாள்கள் முன்பாக தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் கடந்த டிசம்பர் 21-ம் தேதி ஆர்.கே.நகரில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.

மொத்தமுள்ள 2 லட்சத்து 28,234 வாக்காளர்களில் 33,994 ஆண்கள், 92,867 பெண்கள், இதர பாலினத்தவர் 24 பேர் என 1 லட்சத்து 76,885 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். இதன்படி, இறுதியாக 77.5 சதவீதம் வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்தனர்.

ஆர்.கே.நகர் வாக்கு எண்ணிக்கையில் முதல் சுற்றிலிருந்தே தினகரன் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறார். அதிமுக இரண்டாவது இடத்திலும், திமுக மூன்றாவது இடத்திலும் வாக்குகள் பெற்று வருகிறது.

அதிமுகவில் நடக்கும் உட்கட்சிக் குழப்பங்கள், ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் இணைப்பு, தினகரனுக்கு தொப்பி சின்னம் கொடுக்காமல் திடீரென்று குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது போன்ற காரணங்கள் திமுகவுக்கான வெற்றி வாய்ப்பை உருவாக்கும் என்று அரசியல் நோக்கர்களும், திமுக நிர்வாகிகளும் நம்பினர்.

அந்த உற்சாகத்துடனேயே திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் ஆர்.கே.நகரில் பிரச்சாரம் செய்யும்போது, ‘கொளத்தூர் என் செல்லப்பிள்ளை, ஆர்.கே.நகர் என் வளர்ப்புப் பிள்ளை. ஆர்.கே.நகரில் திமுக வெற்றிபெற்றால் தொகுதி மக்களின் எல்லா குறைகளையும் போக்கி, அவர்களுக்குத் தேவையானதை நிறைவேற்றுவேன்’ என்று வாக்குறுதி அளித்தார். எவ்வளவு பணப் பட்டுவாடா செய்தாலும் அதிமுக டெபாசிட் இழப்பது உறுதி என்றும் ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால், அந்த தர்மசங்கடமான நிலை திமுகவுக்கே வரும் என்று ஸ்டாலின் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்.

இத்தனைக்கும் திமுக ஆர்.கே.நகரில் வாக்குகளைப் பெற வெவ்வேறு வடிவங்களில் கவனம் செலுத்தியது. போலி வாக்காளர்கள் 40 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இருப்பதாக திமுக அடையாளம் காட்டியது. அதிமுக, தினகரன் பணப் பட்டுவாடாவில் ஈடுபட்டதாக தேர்தல் ஆணையத்தில் திமுக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. தேர்தல் ஆணையம் மீதுள்ள அதிருப்திகள் குறித்தும் திமுக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்தது.

மருதுகணேஷ் ஆர்.கே.நகரிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவர் என்பதால் அவர் கணிசமான வாக்குகள் பெறுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

திமுகவுக்கு காங்கிரஸ், மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக), இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்ததும் மருதுகணேஷுக்கு வாக்குகள் குவியும் என்று திமுக கணித்த நிலையில், அந்த கணிப்பு பொய்யாகி இருக்கிறது.

16 சுற்றுகள் முடிவில் சுயேச்சை வேட்பாளர் தினகரன் 76,701 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். அதிமுக வேட்பாளர் மதுசூதனன் 41,526 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். திமுக வேட்பாளர் மருதுகணேஷ் 21,827 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் திமுக டெபாசிட் வாங்குவதற்கே போராட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

19 சுற்றுகளாக இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுவதால் இன்னும் 3 சுற்று முடிவுகள் மட்டுமே தெரிய வேண்டி இருக்கிறது. திமுக இதுவரை 21,827 வாக்குகள் பெற்றுள்ளது. 29,480 வாக்குகள் பெற்றால் மட்டுமே திமுக டெபாசிட் பெற முடியும். மீதமுள்ள 3 சுற்று முடிவுகளில் 7,653 வாக்குகள் பெற்றால் மட்டுமே திமுக டெபாசிட் பெற முடியும் என்பதால் திமுக டெபாசிட் பெறுமா? அல்லது இழக்குமா? என்பது அரசியல் நோக்கர்களால் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Source: The Hindu

English summary

RK is the DMK lost in the town of deposit?

R.k. Nagar in the by-election loss of deposit is the question of whether the DMK ezhundhula