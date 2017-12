காரைக்கால் : திருநள்ளாறில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தெர்பாரண்யேஸ்வரர் கோயிலில், சனி பகவான் தனி சன்னதியில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார். கடந்த 19ம் தேதி விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு சனி பகவான் இடப்பெயர்ச்சி அடைந்தார். அப்போது திருநள்ளாறு கோயிலில் உள்ள சனி பகவானுக்கு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. தங்க கவசத்தில் சனி பகவான் காட்சி அளித்தார். அன்று மட்டும் 4 லட்சம் பக்தர்கள் நளன் குளத்தில் நீராடி, சாமி தரிசனம் ெசய்தனர். சனிப்பெயர்ச்சிக்கு அடுத்த சனிக்கிழமையான நேற்று கோயிலில் சிறப்பு விஐபி பாஸ் தவிர, இலவச தரிசனம், ரூ.200 கட்டண தரிசனம், ரூ.500 கட்டண தரிசனத்துக்கு வரிசைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. தெர்பாரண்யேஸ்வரர், அம்பாள், சண்டிகேஸ்வரர், முருகன், விநாயகர் ஆகியோரை தரிசித்த பின், கடைசியாக சனி பகவானை தரிசித்தனர். நேற்று அதிகாலை 4 மணிக்கு திறக்கப்பட்ட நடை இரவு 11 வரை திறந்திருந்தது. 3 லட்சம் பக்தர்கள் தரிசித்தனர். நளன் குளத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் நீராடினர். அதேபோல் திருவாரூர் மாவட்டம் திருக்கொள்ளிக்காட்டில் உள்ள பொங்கு சனீஸ்வரர் கோயிலிலும் நேற்று ஆயிரக்கணக்கானோர் நீண்ட வரிசையில் வந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Name: k.suruthi temple at tirunallar later Saturday to 3 lakh devotees darshan

Therbaranyeswarar Temple in tirunallar, Karaikal: famous