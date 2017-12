ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் இரவில் உறைபனி கொட்டியது. கடும் குளிரும் நிலவுவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் நவம்பர் மாதம் முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை பனி அதிகளவில் இருக்கும். டிசம்பரில் உறைபனி பொழிவு அதிகம் இருக்கும். இச்சமயத்தில் தேயிலை செடிகள், புல்வெளிகள், செடிகொடிகள் கருகி விடும். இதனால் விவசாயிகளுக்கு தேயிலை மகசூல் குறையும்.

இந்நிலையில், இம்மாத துவக்கத்திலிருந்து நீலகிரியில் பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது. துவக்கத்தில் நீர்பனிப் பொழிவு இருந்தது. கடந்த சில நாட்களாக உறைபனி பொழிகிறது. நேற்று மாலை முதல் உறைபனியின் தாக்கம் அதிகமக இருந்தது. இதனால், ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா புல் மைதானம் குதிரைப் பந்தய மைதானம், ஷூட்டிங் மட்டம், உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று காலை உறைபனி கொட்டியிருந்தது. இதனால். புல்வெளிகள் வெள்ளைக் கம்பளம் விரித்தது போல் காணப்பட்டது. உறைபனியுடன் குளிர் காற்று வீசியதால் கடும் குளிர் நிலவியது. நேற்று காலை 22 டிகிரி செல்சியசும், குறைந்தபட்சம் 6 டிகிரி செல்சியசும் வெப்பம் நிலவியது. வரும் நாட்களில் உறைபனி பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் சூழலில் வனத்தில் செடி,கொடிகள் காய்ந்து காட்டுத் தீ ஏற்படக் கூடிய அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், வனத்துறையினர் காட்டுத் தீ ஏற்படாமல் தடுக்க தீத்தடுப்பு கோடு அமைத்தல் உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

