வேலூர்: காட்பாடி காந்தி நகரில் விஐடி சார்பில் 20 லட்சம் மதிப்பில் எம்ஜிஆர் வெண்கல சிலையை வேந்தர் ஜி.விசுவநாதன் திறந்து வைத்தார். காட்பாடி காந்தி நகர் ஓடைபிள்ளையார் கோயில் எதிரில் விஐடி பல்கலைக்கழகம் சார்பில் எம்ஜிஆரின் 30வது ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, 20 லட்சம் மதிப்பில் எம்ஜிஆரின் வெண்கல சிலை அழகிய பூங்காவுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது. எம்ஜிஆரின் சிலையை வேந்தர் ஜி.விசுவநாதன் திறந்து, மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். விஐடி துணைத் தலைவர்கள் சங்கர் விசுவநாதன், ஜி.வி.செல்வம், உதவி துணைத்தலைவர் காதம்பரி எஸ்.விசுவநாதன், கே.வி.குப்பம் எம்எல்ஏ லோகநாதன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

Source: Dinakaran

On behalf of 20 Lakhs in Gandhi Nagar in katpadi vidi Mgr’s bronze statue: Chancellor g. Viswanathan inaugurated

