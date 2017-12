சீர்காழி: நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே திருமுல்லைவாசல் மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த லட்சுமணன் மகன் விமல்ராஜ் (28). மதியழகன் மகன் ராஜேஷ் (27). இருவரும் கன்னியாகுமரியில் தங்கியிருந்து அங்குள்ள மீனவர்களுடன் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு சென்று வருவர். கடந்த அக்டோபர் மாதம் 23ம் தேதி கொச்சி துறைமுகத்திலிருந்து சுதர்சன் என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகில் மற்ற மீனவர்களுடன் மீன் பிடிக்க இருவரும் ஆழ்கடலுக்கு சென்றனர். இந்தநிலையில், கடந்த மாதம் 30ம் தேதி கேரளாவை ஓகி புயல் தாக்கியது. இதில் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்ற பல மீனவர்கள் இறந்தனர். கடலுக்கு சென்ற 30 நாட்களில் விமல்ராஜ், ராஜேஷ் திரும்பி வந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் 60 நாட்களாகியும் திரும்பி வரவில்லை. இதைதொடர்ந்து கேரளாவுக்கு ெசன்று 2 பேரையும் தேடி பார்த்தனர். ஆனால் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் 2 பேரும் இறந்திருக்கலாம் என்று உறவினர்கள் நினைத்தனர். இதைதொடர்ந்து நேற்று திருமுல்லைவாசலில் இருந்து 2 பேரின் உறவினர்கள் மற்றும் மீனவர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் ஊர்வலமாக கடலுக்கு சென்றனர். பின்னர் கடலில் பால் தெளித்து பூக்களை வீசி 2 மீனவர்களுக்கும் இறுதிச்சடங்கு செய்தனர்.

