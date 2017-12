தொடர்கிறது இலங்கை கடற்படை அட்டகாசம் கற்கள், பாட்டில்களை வீசி மீனவர்கள் மீது தாக்குதல்: ரோந்து படகால் மோதியதில் படகு சேதம்

மண்டபம்: எல்லை தாண்டியதாக குற்றம்சாட்டி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீது கற்கள், பாட்டில்களை வீசி இலங்கை கடற்படையினர் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.ராமேஸ்வரத்திலிருந்து 300க்கும் அதிகமான விசைப்படகுகளில் நேற்று முன்தினம் மாலை ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கடலுக்குச் சென்றனர். நேற்று அதிகாலை மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது இரு ரோந்துப் படகுகளில் வந்த இலங்கை கடற்படையினர், எல்லை தாண்டியதாகக் குற்றம்சாட்டி கற்கள், பாட்டில்களை வீசி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். தங்கச்சிமடத்தைச் சேர்ந்த மார்சல் என்பவருக்குச் சொந்தமான விசைப்படகின் மீது ரோந்துப் படகை மோதவிட்டு சேதப்படுத்தி, மீனவர்களை விரட்டியடித்தனர். இதனால், அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டது. அச்சமடைந்த மீனவர்கள் அவசர, அவசரமாக நேற்று காலை கரை திரும்பினர்.கரை திரும்பிய மீனவர்கள் கூறுகையில், ‘‘இலங்கை கடற்படையின் தொடர் அட்டகாசத்தை மத்திய, மாநில அரசுகள் தடுக்க வேண்டும். இலங்கை கடற்படையால் எங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மீன் பிடிக்காமல் திரும்பி வந்ததால் படகு ஒன்றுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது’’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

The Sri Lankan Navy, which continues to draw the line and threw stones, bottles and attacks fishermen: patrol boat collided in boat by the damage.

