வேலூர் அப்துல்லாபுரத்தில் ஏரி மதகு உடைந்து பயிர்கள் மூழ்கியது: விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு

வேலூர்: தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பெய்த தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவ மழையால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்தது. ஏரி, குளங்கள் நிரம்பி வழிந்தது. வேலூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் பாலாற்றிலும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகள் நிரம்பியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.இந்நிலையில் வேலூர் அடுத்த அப்துல்லாபுரம் கடுப்பேரியும் தொடர் மழை காரணமாக அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டியது. இதனால் மேல்மொணவூர், கீழ்மொணவூர், மோட்டூர், ஆவாரம்பாளையம் கிராமங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள், நெல், கரும்பு, பூ மற்றும் தோட்டப் பயிர்களை சாகுபடி செய்தனர். இந்நிலையில், ஏரியின் ஒரு பகுதியில் கடந்த 5 மாதங்களுக்கு முன்பு புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மதகு நேற்று காலை 4 மணி அளவில் திடீரென்று உடைந்தது. இதனால் மதகு கரையில்மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு ஏரியில் இருந்த தண்ணீர் வெள்ளமென வெளியேறியது. ஏரியையொட்டி பயிரிடப்பட்டிருந்த நெல், கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியது. பின்னர் கிராம மக்கள் மற்றும் அருகே உள்ள இலங்கை அகதிகள் முகாமை சேர்ந்த இளைஞர்கள்திரண்டு மதகில் மணல் மூட்டைகளை வைத்து அடைத்தனர். சுமார் 3 மணி நேரம் போராடி தண்ணீர் வெளியேறுவதை நிறுத்தினர். ஏரியில் இருந்து வெளியேறிய தண்ணீர் வயல்வெளியை சூழ்ந்ததால் சுமார் 20 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெல், கரும்பு பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி நாசமாயின. தகவல் அறிந்து வந்த அதிகாரிகள் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம், மண்ணைக் கொட்டி தற்காலிக தடுப்பை ஏற்படுத்தினர். பழுதடைந்த மதகு உடனடியாக சீரமைக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில், ‘கடுப்பேரியில் இருந்த பழைய மதகு அகற்றப்பட்டு புதிதாக சுழலும் அமைப்பு கொண்ட மதகு அமைக்கப்பட்டது. அது சரியாக பராமரிக்கப்படாததால் பழுதடைந்து உடைந்துவிட்டது’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

In Vellore abdullaburam Lake break crops submerged sluice gate: farmers ‘ accusations

Vellore: various parts of Tamilnadu and heavy rains in the Southwest and vadagizh