ஐ.நா.வின் புதிய தடைகள் போருக்கான நடவடிக்கை – வடகொரியா குற்றச்சாட்டு

ஐ.நா. மேற்கொண்டுள்ள புதிய பொருளாதார தடைகள் போருக்கான நடவடிக்கையாகவே இருக்கும் என வடகொரியாவு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

பியாங்யாங்: சர்வதேச நாடுகளின் கண்டனம் மற்றும் ஐ.நா. தடைகள் என எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத வடகொரியா தனது அணு ஆயுத சோதனை மற்றும் ஏவுகணை சோதனையை தொடர்ந்து நடத்துகிறது. சமீபத்தில் அமெரிக்காவை தாக்கும் வல்லமை கொண்ட சக்திவாய்ந்த ஏவுகணையை சோதனை செய்தது. அணு ஆயுத கொள்கைக்கு எதிரான அமெரிக்காவிடம் இருந்து தங்கள் நாட்டை பாதுகாத்துக் கொள்ளவே தொடர்ந்து ஏவுகணை சோதனைகளில் ஈடுபடுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக வட கொரியா மீது கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை விதிக்க வகை செய்யும் தீர்மானத்தை அமெரிக்க உருவாக்கியது. இந்த தீர்மானம் மீது ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. அப்போது பாதுகாப்பு கவுன்சில் உறுப்பு நாடுகள் இந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்து ஒருமனதாக வாக்களித்துள்ளன. வட கொரியாவின் முக்கிய வர்த்தக கூட்டாளிகளான சீனாவும் ரஷ்யாவும் இத்தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளன. இந்த தீர்மானம், வட கொரியாவின் பெட்ரோல் இறக்குமதியை 90% வரை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

அந்நாட்டின் பெட்ரோலிய பொருட்களின் இறக்குமதியை ஆண்டிற்கு 5 லட்சம் பீப்பாய்களாகக் குறைப்பது, கச்சா எண்ணெயை ஒரு ஆண்டிற்கு 4 மில்லியன் பீப்பாய்களாகக் குறைப்பது, இயந்திரங்கள், மின் உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட வட கொரியா பொருட்களின் ஏற்றுமதிக்குத் தடை விதிப்பது உள்ளிட்டவை இந்த தீர்மானத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் ஆகும். இந்நிலையில், தன் மீது ஐநா மேற்கொண்டுள்ள பொருளாதார தடைக்கு வடகொரியா எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஐ.நா.வின் இந்த செயல் போருக்கான நடவடிக்கையாகவே இருக்கும் என்றும் அந்நாடு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அந்நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘வடகொரியா மீதான ஐ.நா.வின் பொருளாதாரத் தடைகளை நாங்கள் முழுதாக நிராகரிக்கிறோம். இந்த செயல் எங்கள் நாட்டின் இறையாண்மை மீது திணிக்கப்பட்ட வன்முறை மட்டுமின்றி கொரிய தீபகற்பத்தின் அமைதியை சீர்குலைக்கும் நடவடிக்கையாகும்’ என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: Maalaimalar

