2017ம் ஆண்டில் ரெயில் விபத்துகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது: இந்திய ரெயில்வே

கடந்த ஆண்டை விட, இந்தாண்டில் விபத்துகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாக இந்திய ரெயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது.

புதுடெல்லி: இந்திய ரெயில்வேயில் தொடர்ந்து விபத்துக்கள் ஏற்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. கடந்த ஜூலையில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் கலிங்க உத்கல் எக்ஸ்பிரஸ் தடம் புரண்டது. இந்த விபத்தில் 23 பேர் உயிரிழந்தனர். 156 பேர் காயமடைந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, மேலும் பல இடங்களில் விபத்துகள் நடந்தன. இதற்கு ரெயில்வே ஊழியர்களின் அலட்சியமே காரணம் என குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இதையடுத்து, ரெயில்வே மந்திரி சுரேஷ் பிரபு ராஜினாமா செய்தார். ஆனால், கடந்த ஆண்டை விட இந்தாண்டில் ரெயில் விபத்துகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த 2016-2017ம் ஆண்டில் முதல் எட்டு மாதத்தில் 78 ரெயில் விபத்துக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. ஆனால், இந்தாண்டு ஜனவரியில் தொடங்கி முதல் எட்டு மாதங்களில் 37 விபத்துக்கள் மட்டுமே நடந்துள்ளன என கூறப்பட்டுள்ளது. ரெயில்வே துறை தகவலின்படி, கடந்த ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் நவம்பர் 30-ம் தேதி வரை 49 பயங்கர விபத்துக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. ஆனால் இதே காலகட்டத்தில், 2016-2017ம் ஆண்டில் 104 விபத்துகளும், 2015-2016ம் ஆண்டில் 107 விபத்துகளும் நடந்துள்ளன. இந்தாண்டு மட்டும் ரெயில் விபத்துகளில் மொத்தம் 48 பேர் இறந்துள்ளனர். 188 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். இதுவே, கடந்தாண்டு 238 பேர் பலியாகினர். 607 பேர் காயமடைந்தனர்.

Source: Maalaimalar

English summary

In the year 2017 in rail has reduced the number of accidents: Indian Railway

Over the past year, the number of accidents in the indandou has a reduction in Hindi