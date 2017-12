காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளாக மாறும் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துவரும் நிலையில், இந்த ஆண்டில் அந்த எண்ணிக்கை 100ஐ தாண்டியுள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன.

ஸ்ரீநகர் : ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இளைஞர்களிடையே தீவிரவாதத்தை வேரூன்றச் செய்யும் செயல்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இளைஞர்கள் மூளைச் சலவை செய்யப்பட்டு, தீவிரவாத இயக்கங்களில் சேர்க்கப்படுகின்றனர். தீவிரவாதத்தால் தூண்டப்படும் இளைஞர்களின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் வன்முறைகள் காவல்துறைக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.



சமீப ஆண்டுகளில் இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த ஆண்டில் நவம்பர் வரையிலான கணக்கெடுப்பில் 117 இளைஞர்கள் தீவிரவாதிகளாக மாறியுள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன. ஆனால், இந்த எண்ணிக்கை குறைவே என ஜம்மு-காஷ்மீரின் டிஜிபி எஸ்.பி.வாய்த் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2010-ம் ஆண்டு முதல் இந்த கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மூத்த பாதுகாப்பு அதிகாரி, ‘‘மாநிலத்தில் போலீசார் பதிவுசெய்யும் வழக்குகளின் அடிப்படையில் இந்த எண்ணிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கவே வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏனெனில், அச்சம் காரணமாக இத்தகைய இளைஞர்களின் பெற்றோர்கள், இது குறித்து சட்ட அமைப்புகளிடம் முறையிட மாட்டார்கள்’’ என்று தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2016-ல் தீவிரவாத இயக்கங்களில் இணைந்த காஷ்மீர் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை 88-ஆக இருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு நவம்பர் மாத இறுதியில் இந்த எண்ணிக்கை 117-ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதுவரை 100-ஐ தொடாத இந்த எண்ணிக்கை தற்பொழுது அந்த எண்ணிக்கையை தொட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன் மற்றும் லஷ்கர்-இ-தய்பா போன்ற தீவிரவாத இயக்கங்களுக்கு தீவிரவாதிகளை சப்ளை செய்வதில் முக்கிய இடத்தை தெற்கு காஷ்மீர் பிடித்துள்ளது. இங்கு மட்டும் இந்த ஆண்டில் 91 காஷ்மீர் இளைஞர்கள் தீவிரவாதிகளாக மாறியுள்ளனர். வடக்கு மற்றும் மத்திய காஷ்மீரிலும் இளைஞர்கள் தீவிரவாதிகளாக மாறியுள்ளனர்.

Source: Maalaimalar

English summary

Kashmir: militants will become an increasing number of young people in that research information

Militants in Kashmir, the number of young people will become an increasing