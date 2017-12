குன்னூர்: குன்னூர் அருகே கரன்சி என்ற இடத்தில் தைலம் தயாரிக்கும் ஆலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. ரூ.6 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் எரிந்து நாசமாகியுள்ளது. மேலும் இந்த தீ விபத்தில் 3 தொழிலாளர்கள் காயமடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Factory fires in near Coonoor balm: 3 workers injury

Coonoor: Coonoor currency at a place near the balm factory in