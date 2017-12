சென்னை: உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சென்னை சாந்தோம், பெசன்ட் நகர் தேவாலயங்களில் நள்ளிரவு சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. இதில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர். கிறிஸ்துமஸ் விழாவை ஒட்டி சாந்தோம் தேவாலயம் வண்ண மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. இதேபோல நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது. இதில் தமிழகமட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர். பேராலய அதிபர் அருள்திரு பிராபகர் அடிகளார் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு செய்தியினை வழங்கினார். திருப்பலிக்கு பின்னர் கிறிஸ்தவர்கள் கைகளை குலுக்கி ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். ஏசு பிறந்த பெத்லகேமிலும் சிறப்பு குடில்கள் அமைக்கப்பட்டு பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றது. சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள தூய ஆரோக்கிய நாதர் ஆலயம் கிறிஸ்துமஸ் விழாவையொட்டி வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து பாரம்பரிய குடில் அமைத்து நள்ளிரவில் நடைபெற்ற சிறப்பு திருப்பலியில் 2,000 மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். உதவி பங்கு தந்தை பிரேம், பங்கு பேரவை உபதலைவர் அந்தோனி செல்வா, செயலாளர் வின்சென்ட், துணை செயலாளர் பிரான்சிஸ்கா மற்றும் பேரவை உறுப்பினர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர். தமிழகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் கோலாகலம்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை ஒட்டி தணிக்கை மாதா தேவாலயம் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது. திருவண்ணாமலையில் உலகமாதா தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற திருப்பலியில் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர். செங்கல்பட்டு புனித சூசையப்பர் ஆலயத்திலும், சேத்துப்பட்டு தூய லூர்து அன்னை திருதலத்திலும், சேலம் நாகு ரோடு அருகே உள்ள குழந்தை ஏசு பேராலயத்திலும் நள்ளிரவு சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது. கோவை புனித மைக்கில் தேவாலயத்திலும் நள்ளிரவு சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது. பிரசித்தி பெற்ற தூத்துக்குடி புனித பனிமய மாதா பேராலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு திருப்பலியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். நெல்லையில் கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களில் விடியவிடிய சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. மதுரை வாடிப்பட்டியில் உள்ள ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தலத்தில் நள்ளிரவு திருப்பலி நடைபெற்றது. இதேபோன்று புதுச்சேரியில் உள்ள பழைமையான தூய ஜின்மராக்கடி அன்னை பேராலயத்தில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடந்தது இதில் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.

Source: Dinakaran

