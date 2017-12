வெளிநாட்டு தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கு கரிகாலன் விருது வழங்குவதன் மூலம், தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு உலகம் முழுவதும் பரவி வருகிறது என்று தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் க.பாஸ்கரன் தெரிவித்தார்.

தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா தமிழ் அறக்கட்டளை சார்பில் ஆண்டுதோறும் இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் சிறந்த தமிழ் நூல்களை படைக்கும் தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கு கரிகாலன் விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான விருதுக்கு இலங்கையைச் சேர்ந்த தெளிவத்தை ஜோசப், மலேசியாவைச் சேர்ந்த சை.பீர் முகம்மது, சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த பால பாஸ்கரன் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

விருதுகள் வழங்கும் விழா சென்னை சி.ஐ.டி. காலனியில் உள்ள கவிக்கோ மன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது. இதில் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் க.பாஸ்கரன் பங்கேற்று விருதுகளை வழங்கினார். பின்னர், அவர் பேசியதாவது:

கரிகாலன் விருது சிங்கப்பூர் முஸ்தபா அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து கடந்த 2007-ம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருதை வெளிநாட்டு தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு உலகம் முழுவதும் பரவி வருகிறது. இதன்மூலம், இந்த பல்கலைக்கழகம் தமிழகத்துக்கு மட்டும் சொந்தமில்லை. உலக தமிழர்களுக்கெல்லாம் சொந்தமானது என உறுதியாகிறது.

பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள தமிழர்களின் குழந்தைகள் தமிழ் மொழியில் பட்டம் பெற வளர் தமிழ் மையம் அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது. இதற்கு முன்பு, வெளிநாட்டு மாணவர்கள் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்து முனைவர் பட்டம் பெறுவதோடு உறவு நின்றிருந்தது. இப்போது பல்கலைக்கழகத்துக்கும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களுக்குமான உறவு விரிவடைந்து வருகிறது. இந்த விருதுக்கான எழுத்தாளர்கள் திறமையின் அடிப்படையிலேயே தேர்வு செய்யப் படுகின்றனர்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

விழாவில் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா தமிழ் அறக்கட்டளை தலைவர் முஸ்தபா, பேராசிரியர் கு.ஞானசம்பந்தன், பல்கலைக்கழகத்தின் அயல்நாட்டு தமிழ் கல்வித் துறை தலைவர் இரா.குறிஞ்சிவேந்தன உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்ட னர்.

