காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உள்ளாட்சிகளிடம் இருந்து நூலகத்துக்கு வர வேண்டிய தொகையில் இதுவரை ரூ.10 கோடி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சொத்து வரி வசூலிக்கும்போது 10 சதவீதம் நூலக வரியையும் வசூலிக்கின்றன. நூலக வரியாக வசூலிக்கப்படும் தொகையை மாவட்ட மைய நூலகத்துக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வழங்க வேண்டும். ஆனால், நூலகத்துக்கு பல கோடி வரி பாக்கியை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வைத்திருந்தன.

அண்மையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நூலகங்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி பாக்கியை நிலுவையின்றி செலுத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து காஞ்சி மாவட்டம் செங்கல்பட்டில் இயங்கும் மாவட்ட மைய நூலகத்துக்கு இதுவரை ரூ. 10 கோடி வரி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நூலக அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: நீதிமன்ற உத்தரவுக்குப் பிறகு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நூலக வரியை செலுத்தி வருகின்றன. இதுவரை ரூ. 10 கோடி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்னும் ரூ.1.5 கோடி வரித்தொகை வரவேண்டியுள்ளது. வரியை செலுத்தாத உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு கடிதம் வாயிலாக நினைவூட்டி வருகிறோம். விரைவில் அனைத்து நிலுவைத் தொகையும் வசூலிக்கப்பட்டு நூலகத்தின் வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Local organizations of RS. 10 crore library collection

In kancheepuram district from the local library to come to SL