சென்னை: தினகரனை சமாளிப்பது எப்படி, கட்சி தாவுவதை தடுப்பது எப்படி உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை நடத்த அதிமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் இன்று ஒன்று கூடி தலைமை கழகத்தில் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளனர்.

ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு தினகரன் அமோக வெற்றி பெற்றார். இடைத்தேர்தலில் ஆளும் கட்சியே வெற்றி பெறும் என்ற விதியை மாற்றி அமைத்து விட்டார் தினகரன்.

இந்நிலையில் தினகரன் ஒவ்வொரு சுற்றாக முன்னிலை வகித்து வரும்போதே அவருக்கு ஈபிஎஸ்-ஓபிஎஸ் அணியிலிருந்து எம்எல்ஏக்கள் போனில் பேசி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் வேலூர் எம்பி செங்குட்டுவனும் நேற்று அடையாறில் உளஅள தினகரன் வீட்டுக்கு சென்று அவரை சந்தித்தார்.

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்ட ஈபிஎஸ் – ஓபிஎஸ் அணியில் உள்ள 50-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்லீப்பர் செல்கள் பேட்டரி போட்ட மாதிரி எழுந்து நிற்பர் என்று தினகரன் ஒவ்வொரு முறையும் கூறிவருகிறார்.

இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தினகரன் அணிக்கு யாரும் செல்லக் கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்த இன்று காலை 11 மணிக்கு அதிமுக தலைமை கழகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

இதில் முக்கிய நிர்வாகிகளுக்கும், அமைச்சர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தேர்தல் தோல்வி குறித்து யாரும் ஊடகங்களில் பேசக் கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படவுள்ளதாகவும் தெரிகிறது. அதிமுகவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் மட்டுமே ஊடகங்களில் பேச அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.

