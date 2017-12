கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழக மக்களுக்கு ஆளுநர், முதல்வர் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்: இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பைக் கொண்டாடும் அனைத்து கிறிஸ்தவ மத சகோதர, சகோதரிகளுக்கும் எனது வாழ்த்துகள். அவர் பிறந்த இந்நன்னாளில் அமைதியையும், சகிப்புத் தன்மையையும், சகோதரத்துவத்தையும் கடைப்பிடித்து நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்க வேண்டும்.

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி: இயேசுபிரான் அவதரித்த நன்நாளை கிறிஸ்துமஸ் திருநாளாகக் கொண்டாடும் கிறிஸ்துவ மக்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துகள். இயேசுபிரான் போதித்த தியாகம், மன்னிப்பு, அன்பு, சமாதானம் ஆகியவற்றை மக்கள் அனைவரும் பின்பற்றி சகோதரத்துவத்துடன் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும்.

திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின்: ஏழை, எளிய, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்குத் தேவையான உதவிகளை அளித்து கிறிஸ்துமஸ் திருநாளை மனிதநேயத் திருவிழாவாக ஆண்டுதோறும் கிறிஸ்துவ மக்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

கிறிஸ்துமஸ் திருநாளை முன்னிட்டு கிறிஸ்துவ சமுதாய மக்கள் அனைவரும் வாழ்வில் வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்ந்திட வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் சு.திருநாவுக்கரசர்: கிறிஸ்தவ சமூகத்தினர் ஏழைகளுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக தங்களது வழிபாட்டு முறைகளை அமைத்துக் கொண்டுள்ளனர். இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த இப்புனித நாளில் கிறிஸ்தவ மக்களின் வாழ்வில் வளமும், நலமும் பெருகிட உளமாற வாழ்த்துகிறேன்.

தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன்: இந்த கிறிஸ்துமஸ் பெருநாள் முதல் உலக மக்கள் உள்ளங்களில் அன்பு, அறம், இன்பம், ஏற்றம் பெருக வேண்டும். நல்லன நடக்க வேண்டும்.

தீயன அகல வேண்டும். எல்லாரும் எல்லாம் பெற்று வாழ வேண்டும் என வாழ்த்து கிறேன்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்: இயேசுபிரான் மனிதர்களை மட்டுமின்றி விலங்குகளையும் நேசித்தார். மற்றவர்களின் தவறுகளை மன்னித்து, நாட்டில் அமைதி நிலவவும், போட்டி பொறாமைகள் அகலவும், ஏழைகளின் துயரங்கள் நீங்கவும் உழைப்போம் என இந்நாளில் அனைவரும் உறுதி ஏற்போம்.

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த்: கிறிஸ்தவ மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையோடும், அமைதியோடும், நிம்மதியோடும், மகிழ்ச்சியோடும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டுமென நல்வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ: சமய நல்லிணக்கம்தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாட்டின் இன்றியமையாத தேவையாகும். வெறுப்பவர்களையும் நேசிக்கச் சொன்ன இயேசு கிறிஸ்துவின் அமுத மொழியை மனதில் கொண்டு நாட்டின் மதச்சார்பின்மையை, சமய நல்லிணக்கத்தைப் பாதுகாக்க உறுதி கொள்வோம்.

சமக தலைவர் ஆர்.சரத் குமார்: ஏசு பிரானின் வாழ்க்கை, அவரது தத்துவ போதனைகள் மானுடம் வளர்க்கும் அறநெறிகள், சமத்துவம் வளர்க்கும் படிப்பினைகளைப் பின்பற்றி அன்பும், சகிப்புத் தன்மையும், மகிழ்வும் மிக்க சமுதாயம் படைப்பதே நம் அனைவரின் நல்லெண்ணமாக இருக்க வேண்டும்.

விசிக நிறுவனர் தொல்.திருமாவளவன்: சுதந்திரம், சகோதரத்துவம், சமத்துவம் என்னும் உயரிய ஜனநாயக கோட்பாடுகளைத் தழைக்கச் செய்யவும் சமூக நல்லிணகத்தைப் பாதுகாக்கவும் இந்நாளில் உறுதியேற் போம்.

பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், இந்திய ஜனநாயக கட்சித் தலைவர் பாரிவேந்தர், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தலைவர் கே.எம்.காதர் மொகிதீன், இந்திய மக்கள் கல்வி முன்னேற்ற கழகம், மக்கள் தேசிய கட்சி, இந்திய கிறிஸ்துவ மதச்சார்பற்ற கட்சி, ஐக்கிய ஜனதாதளம், மூவேந்தர் முன்னணிக் கழகம் ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்களும் வாழ்த்துத் தெரிவித் துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

Christmas: today, Governor, Chief Minister and leaders greeting

On the occasion of Christmas for the people of Tamil Nadu Governor, Chief Minister and