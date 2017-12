முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் 93-வது பிறந்த நாளை ஒட்டி பிரதமர் மோடி, பா.ஜ.க தலைவர் அமித்ஷா மற்றும் மந்திரிகள் நேரில் சென்று வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.

புதுடெல்லி: இந்தியாவின் 10-வது பிரதமராக பதவி வகித்தவர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய். தற்போது, உடல் நலக்குறைவால் அரசியலில் இருந்து விலகி டெல்லி கிருஷ்னா மார்க் இல்லத்தில் ஓய்வு எடுத்து வருகிறார். இந்நிலையில், அவருடைய 93-வது பிறந்த நாளை ஒட்டி பா.ஜ.க.வினர் பல்வேறு இடங்களில் இனிப்புகளை வழங்கி கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்தியாவின் புகழை சர்வதேச அரங்கில் உயர்த்தியவர் என்று அவருக்கு புகழாரம் சூட்டியுள்ள பிரதமர் மோடி, அவருடைய இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொண்டார். இதே போல, பா.ஜ.க தேசிய தலைவர் அமித்ஷா, மந்திரிகள் ராஜ்நாத் சிங், விஜய் கோயல் ஆகியோரும் நேரில் சென்று வாழ்த்துக்களை கூறினர். ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு ஆகியோர் தங்களது வாழ்த்துக்களை ட்விட்டர் மூலம் தெரிவித்துள்ளனர்.

