திருமங்கலம்: திருமங்கலம் பிரதான கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்க வலியுறுத்தி பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். உசிலம்பட்டி அருகே குப்பனம்பட்டியில் விவசாயிகள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Open water stressed, pwd Office under siege

