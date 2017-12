மேற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் மும்பையில் இன்று புறநகர் ஏசி ரயில் சேவை தொடங்கப்படுகிறது.

முதல்கட்டமாக மும்பையின் சர்ச்கேட் முதல் போரிவ்லி வரை ஏசி ரயில் இயக்கப்படும். அதன்பின் ஜனவரி 1 முதல் சர்ச்கேட் முதல் விஹார் வரை நாளொன்றுக்கு 12 ஏசி ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படும். இந்த ரயில்கள் மும்பை சென்ட்ரல், தாதர், பாந்த்ரா, அந்தேரி, போரிவ்லி, பயாந்தர் ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.

ஏசி ரயில் சேவையில் விரைவு ரயில்களும் இயக்கப்படும். இவை குறிப்பிட்ட ரயில் நிலையங்களில் மட்டுமே நின்று செல்லும். இந்த ரயில்களில் குறைந்தபட்ச கட்டணம் ரூ.60 ஆகவும் அதிகபட்ச கட்டணம் ரூ.220 ஆகவும் இருக்கும். வாராந்திர, மாதாந்திர சீசன் டிக்கெட்டுகளும் வழங்கப்படும். கோடை காலத்தில் ஏசி ரயில் சேவைக்கு மிகுந்த வரவேற்பு கிடைக்கும் என்று மேற்கு ரயில்வே மூத்த அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மும்பையில் இயக்கப்பட உள்ள ஏசி ரயில் பெட்டிகள் சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள ஐசிஎப் ஆலையில் தயாரிக்கப்பட்டவை. ஒவ்வொரு ஏசி ரயிலிலும் 12 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு ரயிலில் 1,028 பேர் அமரவும் 4,936 பேர் நின்று செல்லவும் முடியும்.

As a first step in Mumbai suburban AC train service: start today

