மகாராஷ்டிராவில் 2019-ம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஆயத்த பணிகளை காங்கிரஸ் இப்போதே தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்படி மொத்தமுள்ள 282 தொகுதிகளிலும் பிரம்மாண்ட பிரச்சார யாத்திரையை நடத்த அந்த கட்சி முடிவு செய்துள்ளது. வரும் ஜனவரி 2-வது வாரத்தில் கோலாப்பூரில் பிரச்சார யாத்திரையை மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் அசோக் சவாண் தொடங்கி வைக்க உள்ளார். இந்த யாத்திரை புணேவில் நிறைவடையும்.

விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று ஆளும் பாஜக அரசு அறிவித்தது. ஆனால் அந்த வாக்குறுதியை அரசு நிறைவேற்றவில்லை. இதேபோல அரசின் பல்வேறு தோல்விகள் குறித்து மக்களிடம் எடுத்துரைக்கப்படும் என்று காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

