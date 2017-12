ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபுலில் உள்ள போலீஸ் உளவுத்துறை தலைமையகம் அருகே தற்கொலைப்படை தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் 6 பேர் உயிரிழந்தனர்.

காபுல்: ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபுலில் போலீஸ் உளவுத்துறை தலைமையகம் உள்ளது. இன்று காலை ஊழியர்கள் அனைவரும் பணிக்கு வந்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது, காரில் வந்த தற்கொலைப்படை தீவிரவாதிகள் கூட்டத்தில் புகுந்து உடலில் கட்டியிருந்த குண்டுகளை வெடிக்க வைத்தனர். இந்த தாக்குதலில் 6 பொதுமக்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக உள்துறை செய்தி தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார். இந்த தாக்குதலுக்கு ஐ.எஸ் தீவிரவாத இயக்கம் பொறுப்பேற்றுள்ளது. இருப்பினும், ஆப்கானிஸ்தான் அரசு இதை உறுதிப்படுத்த வில்லை. கடந்த வாரம், இதே பகுதியில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் 6 போலீசார் பலியாகினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Maalaimalar

English summary

Afghan suicide attack near the headquarters of the intelligence service: 6 killed-

Police intelligence headquarters in the capital, Kabul, Afghanistan, to run errands near