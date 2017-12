சென்னை: தமிழகத்தில் தொழில்வளர்ச்சி சரிந்ததால் வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையின் படி தமிழகத்தில் வேலைவாய்ப்பின்மை சதவீதம் தேசிய சராசரியை காட்டிலும் அதிகம். வேலைவாய்ப்பில்லாத இளைஞர்கள் அதிகம்

தொழில் வளமிக்க மாநிலங்களில் தமிழகத்தில் தான் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் தவிக்கும் இளைஞர்கள் அதிகம். வேலைவாய்ப்பு மையங்களில் பதிவு செய்துவிட்டு 81 லட்சத்து 30 ஆயிரம் பேர் காத்திருக்கின்றனர். மருத்துவர்கள் 4,307 பேரும், பொறியியல் பட்டதாரிகள் 2 லட்சத்து 3 ஆயிரம் பேரும் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர். படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைப்பது அறிது

தமிழகத்தில் உயர்கல்வி படிப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைப்பது அறிதாகி வருகிறது. படித்த இளைஞர்கள் அதிகம் இருந்தும் வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகரிக்க காரணம், கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தமிழகத்தில் தொழிற்சாலைகள் எதுவும் தொடங்கப்படாததே என்று நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர். தமிழகத்தில் வேலை வாய்ப்பின்மை பிரச்சனை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது மிகவும் கவலை தரும் விஷயம் என்று அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

