முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரை விமர்சித்து திவாகரன் மகன் ஜெய்ஆனந்த் தன் பேஸ்புக் பக்கத்தில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் தினகரன் வெற்றியையடுத்து அவரது ஆதரவாளர்கள் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆரவாரத்துடனும் திகழ்கின்றனர்.

இந்நிலையில் தினகரன் வெற்றி குறித்து பலதரப்பிலிருந்தும் கருத்துகள் ஆதரவாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் பதியப்பட்டு வருகின்றன.

திவாகரன் மகன் ஜெய்ஆனந்த் தன் முகநூல் பக்கத்தில், ‘இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கியாகச் செயல்படுவோம்’ என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்திருந்ததை மேற்கோள் காட்டி, கீழே “இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கி வைத்திருப்பது ஒருபக்கம் இருக்கட்டும், அதில் குண்டு இருக்கின்றதா இல்லையா???” என்று கேட்டு பதிவு ஒன்றை இட்டுள்ளார்.

இந்தப் பதிவு தற்போடு வைரலாகி வருகிறது.

