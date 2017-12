டெல்லி உட்பட வட மாநிலங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கடும் பனியும் குளிரும் நிலவுகிறது. பனியால் டெல்லி, உ.பி., பிஹார், ஹரியாணா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் 17 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. 19 ரயில்கள் தாமதமாகச் சென்றன. 6 ரயில்களின் நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. டெல்லியில் நேற்று காலை 8.30 மணிக்கு 800 மீட்டர் தூரத்துக்கு மேல் பார்க்க முடியாதபடி பனி மூட்டம் இருந்தது. குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 6.3 டிகிரி செல்சியசாக இருந்தது. உத்தர பிரதேசத்தில் நேற்று பனி மூட்டம் காரணமாக படான் மாவட்டம் உஜ்ஹான் என்ற இடத்தில் வேன் மீது அரசுப் பேருந்து மோதியதில் வேன் டிரைவர் பலியானார்.

Source: The Hindu

English summary

If mist 17 trains revoke

New Delhi in the Northern States over the past few days, including heavy snow and cold and NI