நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு கருவிகளைப் பராமரிப்பதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ரூ.9.21 கோடியை வழங்கி உள்ளது.

இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சக உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறும்போது, “நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்கள், வளாகத்துக்குள் வரும் தனி நபர்கள் மற்றும் உடைமைகளை சோதனை செய்யும் கருவிகள், வாகன சோதனை முறை மற்றும் வெடிகுண்டை கண்டுபிடிக்கும் கருவிகள் உள்ளிட்டவை வருடாந்திர பராமரிப்புக்கு உட்படுத்தப்படும். இதற்காக ரூ.9.21 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

கடந்த 2001 டிசம்பர் 13-ம் தேதி, நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்குள் புகுந்து 5 தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர். பாகிஸ்தானின் ஜெய்ஷ்-இ-முகமது தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த அவர்களை பாதுகாப்புப் படையினர் சுட்டுக் கொன்றனர். மேலும் 8 வீரர்கள் மற்றும் ஒரு தோட்டக்காரரும் பலியாயினர். இதையடுத்து நாடாளுமன்ற வளாக பாதுகாப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ரூ.100 கோடியில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டன. இப்போது சிஆர்பிஎப், டெல்லி போலீஸார் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் உள்ளிட்டோர் நாடாளுமன்ற வளாக பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்

The parliamentary campus security tools and maintained at a cost of RS 9 crore.

Have been installed in the premises of the Parliament security tools and maintained