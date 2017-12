நீஞ்சல் மடுவில் இருந்து பொன்விளைந்த களத்தூர் ஏரிக்குச் செல்லும் கால்வாயின் உடைந்த கரையை சீரமைக்காததால், ஏரிக்குச் செல்ல வேண்டிய மழைநீர் பாலாற்றில் கலந்து வருவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில், ரூ.2.75 கோடி செலவில் கான்கிரீட் தடுப்பு சுவர் அமைக்க உள்ளதாக பொதுப்பணித் துறை தெரிவித் துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு அடுத்த பொன் விளைந்த களத்தூரில் பொதுப் பணித் துறை கட்டுப்பாட்டில் 1,850 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏரி ஒன்று அமைந்துள்ளது. இந்த ஏரியின் பிரதான நீர்வரத்து கால்வாயாக நீஞ்சல் மடுவு உள்ளது. மடுவில் திறக்கப்படும் தண்ணீர், மலையை யொட்டி அமைக்கப்பட்ட களத்தூரான் கால்வாய் மூலம் ஏரியைச் சென்றடைகிறது. இந்த கால்வாய், ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. இதன் மூலம், அப்பகுதியில் உள்ள 8 ஆயிரம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் மூன்றுபோகம் விளைந்தன. இதனால் கிராமத்துக்கு பொன்விளைந்த களத்தூர் என பெயர் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், கடந்த நவம்பர் மாதம் வடகிழக்கு பருவ மழையால் ஏரிகள் நிரம்பி உபரிநீர் வெளியேறியதால் நீஞ்சல் மடுவில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, பொன் விளைந்த களத்தூர் ஏரியின் கால்வாய்க்கு தண்ணீர் செல்வதற்கான ஷெட்டர்கள் திறக்கப்பட்டன. குறைந்த அளவிலேயே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. எனினும், நீஞ்சல் மடுவின் மேல் பகுதியில் கரையோரங்களில் வசிக்கும் குடியிருப்புகளில் மழைநீர் சூழ்ந்தது. இதனால், அப்பகுதிவாசிகள் நீஞ்சல் மடுவில் தண்ணீரை தேக்காமல் வெளியேற்ற வேண்டும் என சாலை மறியல் போன்ற பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில், களத்தூர் ஏரியின் நீர்வரத்து கால்வாயின் கரையை மர்மநபர்கள் உடைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், நீஞ்சல் மடுவில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் முழுவதும் ஏரிக்குச் செல்ல முடியாமல் பாலாற்றில் கலந்தது. இதனால், 18 ஏரிகளின் நீர்வரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மணல் மூட்டைகள் கொண்டு கரையை தற்காலிகமாக சீரமைத்தனர்.

இந்நிலையில், மீண்டும் நீர் வரத்து கால்வாயின் கரை உடைந்துள்ளதால் மடுவில் இருந்து வெளியேறும் தண்ணீர், ஏரிக்குச் செல்லாமல் பாலாற்றில் கலந்து வருகிறது. அதனால், கரையை சீரமைத்து பலப்படுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து, விவசாயிகள் சிலர் கூறியதாவது: நீஞ்சல் மடுவு மதகில் இருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர் பொன்விளைந்த களத்தூர் ஏரி உட்பட 25-க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளைச் சென்றடையும். இதற்காகவே, மலையையொட்டி ஆங்கிலேயர் காலத்தில் பிரத்யேகமாக கால்வாய் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மடுவில் இருந்து வெளியேறும் தண்ணீர் மேற்கண்ட கால்வாய்க்குச் செல்லாமல், பாலாற்றில் கலப்பதால் விவசாயிகள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர் என்றனர்.

செங்கல்பட்டு பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் ஒருவர் கூறியதாவது: பொன் விளைந்த களத்தூர் ஏரிக்கும் தண்ணீர் செல்லும் வகையில், நீஞ்சல் மடுவு அருகேயுள்ள கால்வாயின் கரையை பலப்படுத்துவதற்காக ரூ.2.75 கோடி மதிப்பில் கான்கிரீட் தடுப்பு சுவர் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்தப் புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப் பணிகள் முடிந்து விரைவில் சுவர் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்படும் என்றார்.

