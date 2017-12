ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக, திமுகவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற டிடிவி தினகரன் வெற்றி குறித்து தன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் ட்விட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:

ஆர்கே நகர் இடைத் தேர்தலில் எனக்கு பெருவாரியாக வாக்களித்து வெற்றிப் பெற வைத்த எனது அன்புக்குரிய ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்களுக்கும், எனது வெற்றிக்காக இரவு பகல் பாராது அயராது பாடுபட்ட பாசமிகு கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும், தோழமைகளுக்கும் மற்றும் வாழ்த்து தெரிவித்த அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இவ்வாறு தன் ட்விட்டரில் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

