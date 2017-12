விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக காப்பீட்டுத்தொகை விரைவாக கிடைத்திட உரிய ஏற்பாட்டினை செய்திட முன் வரவேண்டும் என தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றக்கோரும் அவரது அறிக்கை வருமாறு:

கரும்பிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் சர்க்கரைக்கு மட்டும் சர்க்கரை ஆலைகள் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு, பணம் கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் கரும்பிலிருந்து மேலும் அதிகலாபம் கொடுக்கும் மொலாசஸ், மின்சாரம், இயற்கை உரம் தயாரிப்பு உள்ளிட்டவற்றிற்கு விவசாயிகளுக்கு பங்கு கொடுக்க வேண்டும், ஆனால் கொடுப்பதில்லை.

உடுமலைபேட்டை அமராவதி சர்க்கரை ஆலை விரிவாக்கப்பணிக்கு மறைந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் முதல்வராக இருந்த பொழுது 25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் அதை பயன்படுத்தாமல் உள்ளதால் அதிகப்படியான கரும்பை எடுக்கமுடியாமல் ஆலையும், 11 மாதங்களுக்கு மேல் ஆகியும் உரிய காலத்தில் வெட்டமுடியாமல் கரும்பை காட்டிலே தீ

வைக்கும் நிலை உள்ளதால் விவசாயிகளும் மிகவும் நஷ்டம் அடைகிறார்கள். வறட்சி நிவாரணம் திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு 134 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு, அதில் 84 கோடி ரூபாய் மட்டும் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அதில் நிறைய குளறுபடிகள் நடைபெற்றது, உரியவர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை. மீதமுள்ள 50 கோடி ரூபாய்

இன்னும் பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. இந்த அரசு உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கவேண்டும். மீதமுள்ள 50 கோடி ரூபாயில் குளறுபடி வராமல் முறையாக, விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் கிடைத்திட வேண்டும்.

அவினாசி, அத்திக்கடவு திட்டத்தை அறிவித்தும் செயல்படுத்தாமல் பெயரளவில் உள்ளது. இதை நடைமுறைபடுத்த அரசு முனைப்பு காட்டாமல் உள்ளது. இதை உடனே நடைமுறைப்படுத்த அரசு ஆவண செய்யவேண்டும். ஆனைமலையாறு திட்டத்தை கிடப்பில் போடாமல், அவினாசி, அத்திக்கடவு திட்டம் செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் போது, ஆனைமலையாறு திட்டத்தையும் உடனே செயல்படுத்த வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட விவசாயிகளுக்கும் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் இன்சூரன்ஸ் பிரிமியம் கட்டப்பட்டது. இயற்கை பேரிடர் காரணமாக பயிர்சேதம் ஏற்பட்ட பின்பும் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் வரவேண்டிய இழப்புத்தொகை இதுவரை கொடுக்கப்படாமல் இருக்கிறது. குறிப்பாக தென்னை விவசாயிகளுக்கு ICICI LOMBARD INSURANCE மூலம் இன்சூரன்ஸ் பிரிமியம் கட்டப்பட்ட போதும் வறட்சியால் காய்ந்த தென்னை மரத்திற்கு அந்த நிறுவனம் இழப்பீடு தர மறுக்கிறது. ஏக்கர் கணக்கில் தென்னை மரங்கள் காய்ந்தால் தான் தருவோம் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் பிரிமியம் ஒவ்வொரு தென்னை மரத்திற்கும் வாங்கியுள்ளனர். ஆகவே இதில் அரசு மெத்தனம் காட்டாமல் விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக காப்பீட்டுத்தொகை விரைவாக கிடைத்திட உரிய ஏற்பாட்டினை செய்திட முன் வரவேண்டும் என தேமுதிக சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

