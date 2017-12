உண்டியலில் சேமித்த பணத்தை கொண்டு மாணவர்கள் செங்கை புத்தக திருவிழாவில் புத்தம் வாங்கி சென்றனர். மாணவர்களின் இந்த சேவையை அனைவரும் பாராட்டினர்.

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் செங்கை பாரதியார் மன்ற நிர்வாகிகள் இணைந்து இரண்டாவது

முறையாக நடத்தும் புத்தகத் திருவிழா என்ற தலைப்பிலான புத்தகக் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை செங்கல்பட்டு அருகேயுள்ள மேலமையூர் கிளை இந்தியன் வங்கி அருகில் உள்ள ஏவிஎன் திருமண மகாலில் மண்டபத்தில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. இதில் 40 அரங்குகள், ஒரு லட்சம் தலைப்பிலான பல லட்சம் புத்தகங்கள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன. வரும் ஜனவரி 3ம்தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

முன்னதாக புத்தகத் திருவிழாவையொட்டி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு புத்தக சேமிப்பு உண்டியல் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தி அனைவரும் உண்டியல் வழங்கப்பட்டது. மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் பணத்தை சேமித்து வைத்து புத்தக திருவிழாவில் புத்தகம் வாங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

இந்நிலையில் நேற்று நடைபெற்ற புத்தக திருவிழாவில் ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள் தங்களது உண்டியல்களை எடுத்து வந்து புத்தக அரங்கில் அதை உடைத்து அதில் இருக்கும் பணத்தில் புத்தகங்களை வாங்கிச்சென்றனர். இந்த நிகழ்வு புத்தக பதிப்பாளர்களையும், பார்வையாளர்களையும் வெகுவாக கவர்ந்தது. மேலும் மாணவர்களின் இந்த நிகழ்வை பாராட்டி, ஊக்கப்படும் வகையில் குறைந்த விலையில் புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டது. மாணவர்களின் இந்த சேவையை புத்தக திருவிழாவை தொடங்கிவைத்த செங்கல்பட்டு சார் ஆட்சியர் வீ.பி.ஜெயசீலன் வெகுவாக பாராட்டினர்.

