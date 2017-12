ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அச்சுந்தவயல் அருகே கார் மீது அரசு பேருந்து மோதியதில் குழந்தை உட்பட 2 பேர் பலியாகியுள்ளனர். பரமக்குடியில் இருந்து ராமேஸ்வரம் நோக்கி சென்ற கார் விபத்துக்குள்ளானதில் 5 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

