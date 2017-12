கோவை அருகே தனது மகளை கொடுமைப்படுத்தி, தன்னையும் கொலை செய்ய முயன்ற மருமகனை கொலை செய்ததாக முதியவரை கைது செய்து போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து போலீஸார் தெரிவித்ததாவது: கோவை மாவட்டம் பேரூர் அடுத்துள்ள கரடிமடையைச் சேர்ந்தவர் வெள்ளிங்கிரி (60). கூலித் தொழிலாளி.

இவரது மகள் கவிதா (31). இவருக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மாயன் (36) என்பவருக்கும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இருவரும் பள்ளிக்குச் சென்று வருகிறார்கள். இரு குடும்பங்களும் ஒரே பகுதியில் வசிக்கின்றன.

கூலித் தொழிலாளியான மாயன், மது அருந்திவிட்டு தனது மனைவியுடன் அடிக்கடி பிரச்சினையில் ஈடுபட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த வாரம், இதேபோல பிரச்சினை ஏற்பட்டதையடுத்து, கவிதா தனது குழந்தைகளுடன் அருகில் உள்ள தனது பெற்றோர் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டார். மாயன் மட்டும் தனியே இருந்தார். இடையே தனது மனைவியை வீட்டுக்கு அழைத்து வர அவர் முயன்று வந்தார்.

இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை வெள்ளிங்கிரியை சந்தித்த மாயன், தனது மனைவியை தன்னுடன் அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுள்ளார். அதில் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

அப்போது மாயன் தன்னிடமிருந்த கத்தியை காட்டி வெள்ளிங்கிரியை மிரட்டியுள்ளார்.

இதனால் கோபமடைந்த வெள்ளிங்கிரி, மருமகன் மாயனிடமிருந்து கத்தியை பிடுங்கி அவரை குத்தினார். இதில் படுகாயமடைந்த மாயனை, அங்கிருந்தவர்கள் கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.

தகவலறிந்து வந்த பேரூர் போலீஸார், வழக்குப் பதிவு செய்து முதியவர் வெள்ளிங்கிரியை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

இவ்வாறு போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

