விருதுநகர்: கோவில்பட்டி அருகே நாலாட்டின்புதூரில் கார் மீது மினி லாரி மோதிக்கொண்டதில் 5 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். விபத்தில் 3 பெண்கள், 2 ஆண்கள் என மொத்தம் 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Mini truck collision on a car near kovilpatti 5 kills

