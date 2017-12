தமிழகத்தில் தொழிற்சாலைகளால் 7 முக்கிய நதிகள் கடுமையாக மாசடைந்துள்ளன: மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம் எச்சரிக்கை

சென்னை: தமிழகத்தில் தொழிற்சாலைகளால் 7 முக்கிய நதிகள் கடுமையாக மாசடைந்து வருகின்றன என்று தேசிய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. காவிரி, பவானி, பாலாறு, சரபங்கா, தாமிரபரணி, மணிமுத்தாறு, வசிஷ்டா ஆறுகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது. வீட்டு கழிவுகள், தொழிற்சாலை கழிவுகள் கலப்பதால் ஆறுகள் மாசடைந்து வருவதாக தேசிய மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.மேலும் நாடு முழுவதும் 275 ஆறுகள் மாசடைந்து வருவதாக தேசிய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எச்சரித்துள்ளது.

If the factories in the State of Tamil Nadu, 7 major rivers have severely polluted: Tamil Nadu Pollution Control Board warning

