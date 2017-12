ஆர்.கே.நகர் மக்களை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம்: தமிழிசைக்கு சி.ஆர்.சரஸ்வதி பதில்

ஆர்.கே.நகரில் யாரும் பணத்துக்காக ஓட்டுப்போடவில்லை தினகரனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆகவே வாக்களித்தார்கள் ஆகவே தமிழிசை மக்களை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் என்று தமிழிசைக்கு சி.ஆர்.சரஸ்வதி பதிலளித்துள்ளார்.

சுருட்டி சுருட்டி மக்களிடம் சுருட்டிய பணத்தை மக்களுக்கு கொடுத்து வாக்குகளை வாங்கினார்கள் என்று தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியது பற்றி பதிலளித்த தினகரன் அணி சி.ஆர்.சரஸ்வதி கூறியதாவது:

பாஜகவினருக்கு நோட்டாவை விட ஓட்டு குறைவாக கிடைத்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும், அப்படியானால் நாங்கள் நோட்டாவுக்கும் பணம் கொடுத்தோமா? பணம் கொடுத்து நோட்டோவுக்கும் ஓட்டு போட வைத்தோமா? நாங்கள் யாருக்கும் பணம் கொடுக்கவில்லை.

மக்கள் எங்களிடம் பணத்தை எதிர்ப்பார்க்கவில்லை. டிடிவி தினகரனை எதிர்ப்பார்த்தார்கள். அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள்.

தயவு செய்து அக்கா தமிழிசை மக்களை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.”

இவ்வாறு சி.ஆர்.சரஸ்வதி தெரிவித்தார்.

